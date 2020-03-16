С автодрома на Косыгина похитили два мотоцикла стоимостью 400 тысяч

С автодрома на Косыгина похитили два мотоцикла стоимостью 400 тысяч
На Косыгина угнали два мотоцикла. Фото: pixabay.com

В Красногвардейском районе Петербурга разыскивают два мотоцикла Honda. Они были похищены из грузового контейнера на автодроме.

В полицию 15 марта обратился 33-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестные похитили на проспекте Косыгина два мотоцикла общей стоимостью 400 тыс. рублей. Они находились в грузовом контейнере на автодроме, уточнили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Кража, по словам заявителя, произошла между 13 марта и 13:00 15 марта.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Меры по розыску задержанию злоумышленников принимаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге у жительницы Москвы угнали автомобиль Lexus 570 стоимостью 7 млн рублей. Машину хозяйка последний раз видела у отеля на проспекте Большевиков.

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