С автодрома на Косыгина похитили два мотоцикла стоимостью 400 тысяч

На Косыгина угнали два мотоцикла. Фото: pixabay.com

На Косыгина угнали два мотоцикла. Фото: pixabay.com

В Красногвардейском районе Петербурга разыскивают два мотоцикла Honda. Они были похищены из грузового контейнера на автодроме.

В полицию 15 марта обратился 33-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестные похитили на проспекте Косыгина два мотоцикла общей стоимостью 400 тыс. рублей. Они находились в грузовом контейнере на автодроме, уточнили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Кража, по словам заявителя, произошла между 13 марта и 13:00 15 марта.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Меры по розыску задержанию злоумышленников принимаются.

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