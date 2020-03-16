Суд Петербурга отправил в колонию живодера, который выбросил щенка из окна

Колпинский районный суд приговорил живодера, который выбросил из окна 5-месячного щенка, к лишения свободы сроком на 3.5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд установил, что мужчина, находясь на кухне квартиры дома по проспекту Ленина, выбросил щенка метиса по кличке Юта в окно кухни. Собака получила увечья, упав с высоты четвертого этажа, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Кроме того, он не только выбросил щенка, но и избил своего знакомого, причинив здоровью потерпевшего тяжкий вред.

Обвиняемый объяснил свой поступок тем, что хозяин щенка за ним не ухаживал, и собака была не воспитана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 21 октября из поселка Новый Учхоз Ленобласти в ветеринарную клинику Сотникова в тяжелом состоянии доставили раненную дробью бездомную собаку.