Цены на сотовую связь в России могут вырасти на 20%

При повышении цен бесплатный доступ таковым уже казаться не будет. Фото: unsplash

При повышении цен бесплатный доступ таковым уже казаться не будет. Фото: unsplash

Рост спровоцирует проект «Доступный интернет», в рамках которого доступ к социально значимым сайтам станет бесплатным.

Операторов связи не устраивает, что государство не намерено предоставлять компенсацию. О росте цен предупредили участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT, куда входят представители МТС, «Мегафон», «Вымпелком», «Теле-2» и других компаний. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Операторам за право предоставления бесплатного доступа придется платить около 150 млрд рублей в год.

В связи с этим, рабочая группа РСПП предложит правительству варианты для компенсаций затраченных средств на реализацию проекта. Также, операторы предлагают создать специальный тариф с определенным ежемесячным платежом. Чтобы отбить потери, операторы планируют равноценно поднять цены на обычные тарифы.

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев высказался против компенсирования средств, так как трафик на доступ к значимым сайтам оценен всего в 10% от общего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотовые операторы повысят стоимость тарифов.