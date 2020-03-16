В ВОЗ объяснили вспышку смертности от коронавируса в Италии

В ВОЗ объяснили вспышку смертности от коронавируса в Италии
При этом Войнович заявила, что инфекция еще не достигла своего пика на территории Италии. Фото: pixabay.com

Российский представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович считает главной причиной сложность своевременной постановки диагноза.

Вуйнович считает, что высокая смертность от коронавируса COVID-19 обусловлена тем, что эпидемию опасной инфекции крайне сложно вовремя отследить и не допустить увеличения масштабов распространения. Своим мнением представитель ВОЗ поделилась с изданием РБК.

По всей вероятности, множество итальянцев попросту не знали о своем диагнозе, являясь переносчиками коронавируса. Таким образом заразилось огромное количество людей. Однако почему изначально жители Италии так масштабно подверглись инфекции, еще не выяснили. Эксперты работают над этим.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские работодатели переводят сотрудников на удалённую работу.

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