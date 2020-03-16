В ВОЗ объяснили вспышку смертности от коронавируса в Италии

При этом Войнович заявила, что инфекция еще не достигла своего пика на территории Италии. Фото: pixabay.com

При этом Войнович заявила, что инфекция еще не достигла своего пика на территории Италии. Фото: pixabay.com

Российский представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович считает главной причиной сложность своевременной постановки диагноза.

Вуйнович считает, что высокая смертность от коронавируса COVID-19 обусловлена тем, что эпидемию опасной инфекции крайне сложно вовремя отследить и не допустить увеличения масштабов распространения. Своим мнением представитель ВОЗ поделилась с изданием РБК.

По всей вероятности, множество итальянцев попросту не знали о своем диагнозе, являясь переносчиками коронавируса. Таким образом заразилось огромное количество людей. Однако почему изначально жители Италии так масштабно подверглись инфекции, еще не выяснили. Эксперты работают над этим.

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