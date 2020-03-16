Депутатам Петербурга замеряют температуру при входе в ЗакС

Депутатам Петербурга замеряют температуру при входе в ЗакС
Дистанционное измерение температуры - необходимая мера предосторожности в связи с пандемией коронавируса. Фото: Baltphoto

Парламентариям Северной столицы перед входом в здание Законодательного собрания в обязательном порядке измеряют температуру.

Об этом рассказал петербургский депутат, руководитель городского отделения партии «Яблоко» Борис Вишневский. По словам политиков, в понедельник, 16 марта, на входе в здание ЗакСа всех депутатов, их помощников и других сотрудников парламента встречает человек с прибором для дистанционного измерения температуры.

Вишневский оказался в числе первых прошедших проверку политиков. К счастью, его пропустили внутрь с температурой 36,6. Вероятно, даже при небольшом повышении на работу могут не пустить. Все это — необходимые меры предосторожности в связи с риском распространения коронавируса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что многие компании Санкт-Петербурга переходят на удаленный режим работы.

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