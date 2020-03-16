Задержан житель Петербурга, подозревающийся в пособничестве террористам

В квартире на Комендантском задержали подозреваемого и двоих его соседей. Фото: pixabay.com

В квартире на Комендантском задержали подозреваемого и двоих его соседей. Фото: pixabay.com

В августе 2018 года 24-летний уроженец Таджикистана, живущий в Петербурге, перевел около 22 тысяч рублей на карту своему брату, которого разыскивают за организацию террористической деятельности.

В понедельник, 16 марта, оперативники задержали в квартире одного из домов по Комендантскому проспекту гражданина Таджикистана, подозреваемого в содействии террористам. По информации управления МВД по Петербургу и области, 24-летний мужчина 17 августа 2018 года совершил денежный перевод в размере более 22 тысяч на карту своего брата.

Тот, в свою очередь, находится в федеральном розыске за организацию группировки, запрещенной на территории РФ. Решается вопрос об аресте мужчины, финансировавшего деятельность террористов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге у владельца магазина изъяли более тысячи литров алкоголя, предназначенного для нелегальной продажи.