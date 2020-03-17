Лукашенко нашел способ, как «травить» коронавирус

Белорусский президент Александр Лукашенко дал ряд рекомендаций по борьбе с новым типом коронавируса Covid-2019.

Как сообщает местный телеканал СТВ, президент советует не забывать про мытье рук и питаться три раза в день. Он отметил, что является «человеком непьющим», однако на фоне ситуации с коронавирусом начал шутить, что «водкой надо не только руки мыть». Лукашенко предложил выпивать стопку водки, чтобы «травить» вирус.

Также Лукашенко в ходе встречи на чиновниками пожелал им всего хорошего и посоветовал сходить в сауну. Президент отметил, что несколько походов в сауну в неделю будут полезны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов уверяет, что ситуация с коронавирусом под контролем. Власти делают все необходимое для противодействия распространению инфекции.