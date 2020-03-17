Онлайн-кинотеатры открывают бесплатный доступ к контенту из-за коронавируса

Онлайн-кинотеатры открывают бесплатный доступ к контенту из-за коронавируса
Россиянам доступна бесплатная подписка на ряд видеосервисов. Фото: pixabay

Ряд онлайн-кинотеатров и онлайн-сервисов открыл для жителей Росси бесплатный доступ к фильмам и сериалам для поддержки домашних карантинов по борьбе с коронавирусом.

Некоторые из них установили условную стоимость подписки или требуют больничный лист. Так, онлайн-кинотеатр Megogo расширяет перечень фильмов и сериалов с бесплатным доступом, а «Яндекс» предоставляет промокоды на доступ к «Кинопоиску HD» и музыкальному сервису.

Кинотеатр IVI снизил стоимость подписки до одного рубля. Промокоды для сайта Okko можно найти в их Telegram-боте Okkobro. Tvzavr просит от россиян подтверждение ухода на карантин с помощью больничного листа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актер Идрис Эльба заразился коронавирусом.

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Онлайн-кинотеатры открывают бесплатный доступ к контенту из-за коронавируса
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