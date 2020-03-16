Актер Идрис Эльба заразился коронавирусом

Он заявил, что симптомов пока нет и попросил не переживать за него.

Об этом стало известно сегодня, 16 марта. Обо всем британский актер Идрис Эльба рассказал в своем Twitter-аккаунте. Он написал, что сделал текст и выяснил, что заразился коронавирусом. Артист чувствует себя нормально и не замечает никаких проявлений болезни. Эльба находится в изоляции и попросил остальных оставаться дома и беречь себя. Актер пообещал держать фанатов в курсе и попросил их не переживать.

Напоминаем, что Идриса Эльба снимался в «28 недель спустя», «Рок-н-рольщик», «Мальчики-налётчики», а также в трилогии «Тор».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что модель из Петербурга рассказала о нахождении в больнице с коронавирусом. Она рассказала, что побывала в Куршавеле всего несколько дней, а вернулась на родину с высокой температурой и болью в груди.