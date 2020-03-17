В Хорватии начали распродавать частные дома за 11 рублей

В Хорватии власти небольшого городка Леград решили устроить распродажу домов и земельных участков по цене в одну местную валюту (около 11 рублей).

Как сообщает местное издание Hrvatska radiotelevizija, для покупки такого дома есть ряд необходимых для выполнения условий. Потенциальный покупатель должен быть моложе 40 лет и прожить в городе после покупки 15 лет. Взамен на переезд и покупку дома власти субсидируют покупку недвижимости и компенсируют стоимость ремонта.

Известно, что в городе низкий уровень безработицы, из-за чего власти решили привлечь дополнительную рабочую силу. Дешевые дома готовы приобрети уже жители практических всех регионов Хорватии, а также граждане Словении и Боснии и Герцеговины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в итальянском городе Таранто распродают дома за 1 евро.