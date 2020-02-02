В итальянском городе Таранто распродают дома за 1 евро

В итальянском городе Таранто распродают дома за 1 евро
По условиям покупки, покупатель должен самостоятельно восстановить здание и остаться там жить. Перепродавать дома запрещено. Фото: pixabay.com

Власти города Таранто в регионе Апулия, на юго-востоке Италии, продают жилые здания по цене одного евро в надежде привлечь инвесторов и новых жителей.

Городское правительство рассчитывает на рост населения в историческом центре Таранто. Раньше в населённом пункте проживало около сорока тысяч человек, тогда как сейчас количество жителей снизилось до трех тысяч. Одной из причин массового отъезда горожан стало аварийное состояние множества домов.

Отмечается, что в Таранто привлекательный, мягкий климат, прекрасная архитектура и живописная природа. Кроме того, потенциальных покупателей может привлечь заповедник фламинго, расположенный неподалеку. Власти города планируют привлечь около 25 тысяч новых жителей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что здание бывшего клуба «Грибоедов» хотят продать за 85 млн рублей.

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