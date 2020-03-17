КХЛ приостановила сезон на фоне распространения коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение приостановить на неделю текущий сезон.

Розыгрыш Кубка Гагарина приостановят на семь дней для обсуждения проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов, сообщается на сайте КХЛ.

О датах, сроках проведения и подробном формате розыгрыша будет известно в ближайшее время.

Накануне стало, что известно, что финский хоккейный клуб «Йокерит» отказывается ехать в Россию и играть против петербургского СКА, так как боится за здоровье игроков. Матч, запланированный на 17 марта, не состоится. Руководство клуба заявило, что решение далось нелегко и его долго обсуждали. Председатель правления клуба Яри Курри заявил, что хоккей не так важен, как благополучие нации. Он поблагодарил болельщиков и партнеров. Теперь розыгрыш Кубка Гагарина под вопросом.

Кроме того, из чемпионат вышел казахстанский «Барыс».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский хоккейный клуб вернет фанатам деньги за билеты, купленные на матч с «Йокеритом». Из-за усложнившейся ситуации с коронавирусом встреча пройдет без зрителей.