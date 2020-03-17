КХЛ приостановила сезон на фоне распространения коронавируса

КХЛ приостановила сезон на фоне распространения коронавируса
Из чемпионата ранее вышел финский Йокерит. Фото: ХК СКА

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение приостановить на неделю текущий сезон.

Розыгрыш Кубка Гагарина приостановят на семь дней для обсуждения проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов, сообщается на сайте КХЛ.

О датах, сроках проведения и подробном формате розыгрыша будет известно в ближайшее время.

Накануне стало, что известно, что финский хоккейный клуб «Йокерит» отказывается ехать в Россию и играть против петербургского СКА, так как боится за здоровье игроков. Матч, запланированный на 17 марта, не состоится. Руководство клуба заявило, что решение далось нелегко и его долго обсуждали. Председатель правления клуба Яри Курри заявил, что хоккей не так важен, как благополучие нации. Он поблагодарил болельщиков и партнеров. Теперь розыгрыш Кубка Гагарина под вопросом.

Кроме того, из чемпионат вышел казахстанский «Барыс».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский хоккейный клуб вернет фанатам деньги за билеты, купленные на матч с «Йокеритом». Из-за усложнившейся ситуации с коронавирусом встреча пройдет без зрителей.

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