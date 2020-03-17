Range Rover влетел в припаркованный грузовик на Суздальском проспекте

В ночь на 17 марта в Калининском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

Черный Range Rover, двигаясь по Суздальскому проспекту, врезался в припаркованный на обочине грузовой автомобиль, сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте». По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением.

От удара фура сдвинулась на полметра. На место прибыли спасатели. В результате дорожного происшествия никто не пострадал. Однако Range Rover получил серьезные повреждения передней части, а также лобового стекла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на кольцевой автодороге произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, Ford Focus вбил в канаву легковушку с двумя женщинами.