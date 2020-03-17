В Гатчинском районе сгорел дачный дом

Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Этой ночью, 17 марта, Гатчинском районе Ленинградской области сгорел дом на дачном участке, сообщили в главном управлении МЧС России по Ленобласти.

Все произошло в садоводстве «Клён» вблизи деревни Красницы. Экстренные службы получили сообщение о возгорании в 2:38 ночи. На место происшествия направили восемь сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. Спасатели установили, что там горит дача на площади в 48 кв.м. Пожарные справились с огнем к половине четвертого утра.

Данные о возможных пострадавших в результате происшествия не приводятся. На месте работают дознаватели, которые установят причину возгорания.

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