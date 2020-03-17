В Ломоносове задержали гражданку Кыргызстана, которая обманывала пенсионеров

Петербургская полиция задержала приезжую из Кыргызстана, которая подозревается в серийном мошенничестве. Всего она похитила не менее двух миллионов рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, утром в субботу, 14 марта, возле дома №21 по улице Победы в Ломоносове была задержана 44-летняя уроженка Кыргызстана, которая была объявлена в федеральный розыск.

Женщину подозревают в серии эпизодов мошенничества в Петербурге. Так, в середине февраля она подошла к 80-летней пенсионерке в супермаркете и представилась знакомой родственника. Злоумышленницы рассказала жертве об ожидающемся резком обвале рубля и сообщила о необходимости передать ей сбережения, которые она вложит в иностранную валюту. Пенсионерка поверила и отдала женщине 500 тысяч рублей, после чего больше ее не видела.

Также был случай мошенничества на 2-м Муринском проспекте. Приезжая таким же образом обманула 90-летнюю жертву на 500 тысяч рублей.

Во время задержания у подозреваемой было изъято почти 2 млн рублей, 3 тысячи долларов, два смартфона и золотые украшения.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе доверчивая пенсионерка стала жертвой мошенницы.