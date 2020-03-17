Ушел из жизни сооснователь группы «Гражданская оборона» Константин Рябинов

В Петербурге скончался музыкант Константин Рябинов, который вместе с Егором Летовым основал группу «Гражданская оборона».

Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в семье Рябинова. Агентству рассказали, что Константин Рябинов ушел из жизни в понедельник, 17 марта. Его причина смерти пока не установлена. Это станет известно после вскрытия. Дата прощания неизвестна, она также будет определена позднее.

Константина Рябинова также знали под псевдонимом Кузя УО. В 1984 году в Омске он вместе с Летовым основали группу «Гражданская оборона», которая была одной из наиболее влиятельных панк-рок-групп в СССР и России. Он играл в группе в роли бас-гитариста или гитариста до 1999 года, после чего ушел в собственный проект «Кузьма & ВиртУОзы».

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