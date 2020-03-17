Ушел из жизни сооснователь группы «Гражданская оборона» Константин Рябинов

Ушел из жизни сооснователь группы &#171;Гражданская оборона&#187; Константин Рябинов
Константин Рябинов. Фото: vk.com/id125034166

В Петербурге скончался музыкант Константин Рябинов, который вместе с Егором Летовым основал группу «Гражданская оборона».

Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в семье Рябинова. Агентству рассказали, что Константин Рябинов ушел из жизни в понедельник, 17 марта. Его причина смерти пока не установлена. Это станет известно после вскрытия. Дата прощания неизвестна, она также будет определена позднее.

Константина Рябинова также знали под псевдонимом Кузя УО. В 1984 году в Омске он вместе с Летовым основали группу «Гражданская оборона», которая была одной из наиболее влиятельных панк-рок-групп в СССР и России. Он играл в группе в роли бас-гитариста или гитариста до 1999 года, после чего ушел в собственный проект «Кузьма & ВиртУОзы».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что умер директор НИИ детской онкологии Петербурга Борис Афанасьев.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гражданская оборона константин рябинов новости спб смерть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Максим Фадеев хочет оставить Глюкозу без сценического псевдонима
Поезда «Аллегро» прекращают движение между Петербургом и ...
Россиянам рассказали, как долго магазины продержатся без поставок
Женщина из Волхова получила семь лет колонии за убийство сожителя
Ушел из жизни сооснователь группы «Гражданская оборона» ...
Forbes составил рейтинг самых надежных банков России
В Ленобласти дезинфицируют места массового скопления людей
Трактор и легковушка не смогли разъехаться на перекрестке улицы Маршала ...