Умер директор НИИ детской онкологии Петербурга Борис Афанасьев

Заслуженный врач РФ скончался сегодня, 16 марта, на 73 году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Борис Афанасьев являлся директором Института детской гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика Павлова, а также доктором медицинских наук.

Телеграмму с соболезнованиями уже направил близким выдающегося врача министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Афанасьев являлся создателем первого отделения трансплантации костного мозга в России, которое он организовал в Ленинграде 33 год назад. Он же и стал первым врачом-гематологом, который смог пересадить в России костный мозг ребенку.

Директором НИИ детской онкологии Афанасьев стал в 2016 году. Звание заслуженного врача РФ он получил в 2010 году. Помимо этого, в 2015 году были отмечены его заслуги перед здравоохранением России.

О дате прощания станет известно позднее.

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