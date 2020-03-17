На Васильевском острове горит старый корпус Покровской больницы

В Василеостровском районе Петербурга горит заброшенный корпус на территории Покровской больницы.

По информации главного управления МЧС по Северной столице, пожар начался днем во вторник, 17 марта. Загорелась крыша старого корпуса на территории больницы, расположенной на Большом проспекте В.О., 85, в исторической части города.

В ведомстве сообщили, что огонь распространился по 60 квадратным метрам кровли и чердака. На момент пожара людей в здании не было. На месте работают экстренные службы.

Известно, что двухэтажное здание сейчас капитально ремонтируют. В нескольких метрах от заброшенного корпуса находится эксплуатируемое здание.

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