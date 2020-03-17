В Петербурге разбойника отправили за решетку на 7,5 лет

В Петербурге разбойника отправили за решетку на 7,5 лет
Агрессивный разбойник на 7,5 лет окажется в колонии строгого режима. Фото: pixabay.com

Суд Приморского района признал виновным местного жителя, с целью наживы напавшего на женщину. Преступник жестоко избил её и ограбил.

В декабре 2018 года злоумышленник остановил женщину на улице, нанес удар по голове и потребовал отдать ему все деньги. Потерпевшая объяснила, что у нее нет денег, однако в ответ на это злоумышленник избил её, отобрал мобильный телефон и сумку, а затем, схватив за волосы, потащил в квартиру женщины.

Жертва преступника умудрилась вырваться и забежать в ближайшую аптеку, однако преступник настиг её и нанес еще более жестокие удары. Он привел пострадавшую в квартиру, открыв дверь её же ключами, и стал угрожать находившемуся там сыну потерпевшей, что выбросит женщину из окна, если не получит 150 тысяч рублей. Пока сын искал деньги, преступник схватил какие-то вещи на 11 тысяч рублей, вновь сильно избил жертву и сбежал. Он проведет 7,5 лет в колонии строгого режима.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительницу Волхова на 7 лет осудили за убийство партнера.

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