Две котельные Петербурга оборудовали новыми очистными сооружениями

Две котельные Петербурга оборудовали новыми очистными сооружениями
Новое оборудование. Фото: ГУП ТЭК

В эксплуатацию их приведут уже в конце мая. Сумма контрактов на установку оборудования составила 130 миллионов рублей.

Подобное нововведение позволит проводить более тщательную очистку воды от опасных веществ и нефти перед тем, как она будет отправлена в городскую канализацию.

Новое оборудование, которое установлено в котельных на Гранитной и Предпортовой улицах, сделано из современных материалов, которые не поддаются коррозии. Благодаря этому, сооружения прослужат немало лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Оборудование позволит очищать все стоки на котельных. До этого очищались лишь стоки мазутного хозяйства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала 2019 года ГУП «ТЭК СПб» провел модернизацию более 47000 метров теплосетей Петербурга. Больше всего дефектов было зарегистрировано в Пушкинском и Колпинском районах.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУП «ТЭК СПб модернизация очистные сооружения
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцев ожидает весеннее тепло днем в среду
На дне Ладожского озера обнаружили лодку троих пропавших без вести рыбаков
В Петербурге задержали преступника, который хотел изнасиловать женщину на ...
Власти Петербурга не в курсе об уходе Nissan с рынка
В Московской соборной мечети из-за коронавируса круглосуточно читают Коран
Оппозиционные митинги против поправок в Конституцию отменяются из-за коронавируса
Две котельные Петербурга оборудовали новыми очистными сооружениями
Самосвал с песком провалился на Светлановском проспекте