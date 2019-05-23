С начала года ГУП «ТЭК СПб» провел модернизацию более 4700 метров теплосетей Петербурга

В летний период будет проведено тестирование тепловых сетей на прочность и плотность. Фото: https://pixabay.com

В летний период будет проведено тестирование тепловых сетей на прочность и плотность. Фото: https://pixabay.com

“Лидерами” по количеству дефектов по-прежнему остаются Пушкинский и Колпинский районы.

Помимо модернизации с начала года на предприи уже начали готовится к предстоящему отопительному сезону. Однако о проделанной работе уже отчитались в ходе заседания Городской межведомственной комиссии по итогам отопительного сезона в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ГУП «ТЭК СПб».

Об итогах работы предприятия доложил главный инженер предприятия Сергей Бабушкин.

Так, было отмечено в докладе, что в этом году было заметно снижение показателя удельной повреждаемости тепловых сетей. По сравнению спрошлым годом показатель снизился на 1,6%. Также уменьшилось на 10,3% количество отключенных по теплоснабжению многоквартирных домов.

Проблемными районами остаются Колпинский и Пушкинский. Там удельная повреждаемость по данным районам превышает среднюю удельную повреждаемость по предприятию более чем в 2,5 раза. Такие показатели, отмечают в ведомстве, связаны с особым статусом Пригородного района теплоснабжения. Провести масштабную реконструкцию в этих района сложно.

Для решения проблем этих районов в ГУП «ТЭК СПб» был усилен состав бригад, проводящих ремонтно-восстановительные работы в Пригородном районе тепловых сетей.

Помимо отчета о проделанной работе, было сказано и о предстоящем отопительном сезоне. В летний период будет проведено тестирование тепловых сетей на прочность и плотность. В межотопительном сезоне 2019 года ГУП “ТЭК СПб” протестирует на прочность и плотность 4729 км тепловых сетей.

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