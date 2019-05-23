Водный кластер Петербурга подготовился к производству оборудования для очистки воды

Кластер создан для разработки и продвижения современных технологий в сфере водоснабжения и водоотведения. Фото: https://pixabay.com

Кластер создан для разработки и продвижения современных технологий в сфере водоснабжения и водоотведения. Фото: https://pixabay.com

Оборудование создано для решения проблем качества воды, очистки промышленных, ливневых, хозяйственно-бытовых сточных вод.

О готовности к производству подобного оборудования сегодня сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Марков, сообщает интернет-портал “Город+”.

Оборудование было создано петербургским “Водоканалом” и управляющей компанией кластера водоснабжения и водоотведения. Предполагается, что новая технология будет решать проблемы качества воды, очистки промышленных, ливневых, хозяйственно-бытовых сточных вод.

Петербургский водный кластер уже готов поставлять контейнерные, модульные станции в труднодоступные районы города.

Стоимость насосной станции, отметил вице-губернатор, составляет порядка 12 тысяч рублей. Разрабатывать оборудование надо на протяжении одного месяца, а производство его составляет от 3 до 4 месяцев.

Также вице-губернатор отметил, что кластер создан для разработки и продвижения современных технологий в сфере водоснабжения и водоотведения.

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