Беглов встретился с коллективом Машиностроительного завода “Арсенал”

Сегодня артиллерийскими установками этого предприятия оснащен каждый второй российский военный корабль. Фото: https://www.gov.spb.ru

Сегодня артиллерийскими установками этого предприятия оснащен каждый второй российский военный корабль. Фото: https://www.gov.spb.ru

Врио губернатора обсудил с руководством завода перспективы развития предприятия и ознакомился с работой сборочно-испытательных комплексов завода.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сегодня с рабочим визитом посетил завод “Арсенал”. Об этом сообщают в Смольном.

По словам Беглова, завод сегодня является ярким примером предприятия, за которым будущее.

“Умные инвестиции, высокие технологии, уникальные научные разработки – именно на это должен делать ставку Петербург”, – сказал глава города.

В этом году, отметил действующий губернатор, промышленность Петербурга растет в два раза быстрее, чем в предыдущие. Все благодаря вкладу обрабатывающих и машиностроительных предприятий города. Сегодня артиллерийскими установками этого предприятия оснащен каждый второй российский военный корабль.

Именно на завод “Арсенал” собирают технику нового поколения для дистанционного зондирования Земли.

Также Александр Беглов сообщил, что для поддержки предприятий власти города планируют увеличить Фонд развития промышленности в 2 — 2,5 раза.

Благодаря возврату в федеральную повестку, Петербург сможет запускать различные программы и активно входить в национальные проекты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жители блокадного Ленинграда попросили Беглова выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора.