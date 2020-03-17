Самосвал с песком провалился на Светлановском проспекте

Во вторник, 17 марта, на Светлановском проспекте произошло ДТП с участием самосвала.

По предварительной информации, водитель самосвала марки Ford не справился с управлением и в итоге его транспортное средство вместе с кузовом, наполненном песком, опрокинулось.

«На Светлановском проспекте у площади провалился самосвал Ford полный песка», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на кольцевой автодороге произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, Ford Focus вбил в канаву легковушку с двумя женщинами.