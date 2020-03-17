В Петербурге задержали преступника, который хотел изнасиловать женщину на Просвещения

Сотрудники правоохранительных органов сообщили о задержании 25-летнего жителя Северной столицы, пытавшегося изнасиловать женщину.

Как передали в Следственном управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу во вторник, 17 марта, подозреваемый был задержан у себя дома, в квартире одного из домов по Русановской улице. Чрезвычайно происшествие случилось 2 марта 2020 года, когда в полицию обратилась 47-летняя петербурженка.

Женщина пожаловалась, что на лестничной площадке дома на проспекте Просвещения на нее напал неизвестный. Пострадавшая едва не стала жертвой насильника, но, к счастью, ей удалось оказать сопротивление и спастись.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на 7,5 лет отправится в колонию строгого режима разбойник, жестоко избивший женщину из-за 11 тысяч рублей.