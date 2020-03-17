Техническая база авиакомпании «Россия» в Пулково удостоена международной премии

Речь идет о премии MRO Russia & CIS 2020. База технического обслуживания аэропорта Северной столицы победила в номинации «За лучшую техническую службу».

Без качественного техобслуживание невозможны комфортные и безопасные полеты. И именно его реализует департамент авиационно-технического обеспечения «России» на базе в Пулково.

В 2019 году авиационно-техническое подразделение компании самостоятельно начали выполнять трудоемкие формы технического обслуживания. Речь идет о 6Y check и 12Y check. Данные виды технического обслуживания отличаются своей сложностью и проводятся, соответственно, раз в 6 и 12 лет. До этого компания реализовала самостоятельное обслуживание в рамках C-Check, благодаря которому техническое обслуживание с 2015 года получило уже 40 лайнеров авиакомпании «России». Это очень важный опыт, который позволил обеспечить более высокий уровень безопасности.

MRO Russia & CIS — единственное международное мероприятие, которое проводится в России и СНГ, которое посвящено обсуждению именно технической части обслуживания самолетов и их годности к перелетам. Данная выставка проводится уже 15 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» и АКПП начали борьбу с аэрофобией.