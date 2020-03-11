Авиакомпания «Россия» и АКПП начали борьбу с аэрофобией

Ассоциация Когнитивно-Поведенческой Психотерапии (АКПП) и отечественный авиаперевозчик «Россия» объявили о старте совместного проекта по борьбе с аэрофобией у пассажиров.

Представители АКПП и авиакомпании провели пресс-конференцию, в которой рассказали о начале сотрудничества и первом совместном проекте. Вице-президент АКПП Дмитрий Ковпак подчеркнул, что борьба с аэрофобией сегодня очень актуальна, поскольку этому страху подвержено внушительное число пассажиров. При этом Ковпак отметил, что избавиться от фобии, при правильной работе с психотерапевтами, несложно. Среди тех, кто обращался за соответствующей помощью, 95% успешно забыли о страхе полетов.

Специалисты заявляют, что единственная причина отказа от путешествий на самолете — это так называемое иррациональное или ошибочное мышление, «которое однозначно устранимо и поправимо». Ковпак также подчеркнул, что авиакомпания «Россия» предоставляет клиентам наиболее высокий уровень безопасности не только в России, но и по мировым стандартам, что стало решающим аргументом в сотрудничестве организаций.

Авиакомпания предоставит пассажирам, подверженным аэрофобии, возможность преодолеть свой страх не только с помощью тренажеров, но и в ходе реальных перелётов. При этом участником спецпрограммы может стать любой желающий.

Сергей Стариков рассказал, что на данный момент «Россия» имеет один из высочайших индексов безопасности (88,81%) в рейтинге Jacdec. Этот список считается наиболее авторитетным, поскольку анализирует все внештатные ситуации, включая авиакатастрофы, за последние 30 лет. Таким образом, авиакомпания попала в первую половину мирового рейтинга и стала самой безопасной среди отечественных воздушных перевозчиков.

Пресс-секретарь «России» также отметил, что авиакомпания является одним из ключевых брендов и главной авиакомпанией Санкт-Петербурга. Город на Неве, в свою очередь, — одно из наиболее популярных отечественных туристических направлений. Таким образом, для «России» особенно важна и приятна возможность стать частью проекта, в котором реальные сотрудники авиакомпании смогут помочь людям побороть аэрофобию.

Программа будет длится четыре дня. На данный момент она рассчитана только на взрослых людей, однако организаторы рассматривают варианты создания семейных курсов. В первый день участники проекта смогут побеседовать с психологом. В течение второго дня у гостей программы появится возможность побеседовать с пилотом и специалистом авиакомпании «Россия» по наземному обслуживанию. Участников также ждет специальная экспозиция «Поездка в аэропорт». На третий день участники смогут воспользоваться авиатренажером и отработать это с когнитивно-поведенческим специалистом. В заключение все пассажиры отправятся в рейс «Санкт-Петербург — Москва — Санкт-Петербург» или «Москва — Санкт-Петербург — Москва», выполняемый авиакомпанией «Россия в сопровождении психологов или психиатров.

Набор на курсы будет производиться ежемесячно, стоимость четырёхдневного тренинга — 37 тысяч рублей. При этом участвовать в программе можно не подряд, а растянув дни с любым удобным интервалом.