«Севкабель Порт» и «Новая Голландия» приостановили все развлекательные мероприятия

Развлекательные пространства Петербурга, «Севкабель Порт» и «Новая Голландия» объявили, что приостанавливают проведение массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса.

О предпринятых мерах безопасности представители общественных пространств сообщили на официальных страницах в социальных сетях. В «Севкабеле» отменились все лекции и другие дополнительные программы к выставке «Формы движения», а также закрылся Кабельный цех. К счастью, набережная остается открытой для посещения.

«Новая Голландия» также отменила все грядущие события и выставку известнейшего художника Дэвида Хокни под названием «Уолдгейтский лес, зима. 2010».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что филиал Эрмитажа на Старой Деревне, как и Исаакиевский собор, переходят на онлайн-режим работы. Мероприятия будут транслироваться через «Вконтакте».