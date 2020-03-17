«Севкабель Порт» и «Новая Голландия» приостановили все развлекательные мероприятия

&#171;Севкабель Порт&#187; и &#171;Новая Голландия&#187; приостановили все развлекательные мероприятия
Общественные пространства призывают петербуржцев оставаться дома. Фото: https://vk.com/newhollandsp

Развлекательные пространства Петербурга, «Севкабель Порт» и «Новая Голландия» объявили, что приостанавливают проведение массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса.

О предпринятых мерах безопасности представители общественных пространств сообщили на официальных страницах в социальных сетях. В «Севкабеле» отменились все лекции и другие дополнительные программы к выставке «Формы движения», а также закрылся Кабельный цех. К счастью, набережная остается открытой для посещения.

«Новая Голландия» также отменила все грядущие события и выставку известнейшего художника Дэвида Хокни под названием «Уолдгейтский лес, зима. 2010».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что филиал Эрмитажа на Старой Деревне, как и Исаакиевский собор, переходят на онлайн-режим работы. Мероприятия будут транслироваться через «Вконтакте».

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