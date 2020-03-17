ККИ Петербурга выселил баню, майнинговую ферму и общепит в центре города

Просьбы покинуть помещения самостоятельно нередко остаются без ответа. Фото: ККИ Петербурга

Просьбы покинуть помещения самостоятельно нередко остаются без ответа. Фото: ККИ Петербурга

Комитет по контролю за имуществом Петербурга проинспектировал несколько нежилых помещений в центре города, незаконно занимаемых предпринимателями.

Всем арендаторам с истекшим или расторгнутым договором рассылают уведомления с просьбой освободить помещения. Однако многие игнорируют обращения властей и продолжают незаконно работать. Таким заведением стала баня на улице Марата, №75Б.

Кроме того, сотрудникам ККИ пришлось выселить майнинговую ферму, размещавшуюся по адресу улица Радищева, №8, помещение 1-Н. На улице Марата и Маяковского также пришлось освободить занимаемые площади двум точкам общественного питания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники ККИ порой рискуют своей безопасностью на работе. Так, владелец гаража на Стародеревенской вновь совершил нападение на представителей комитета.