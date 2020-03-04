Владелец гаража с гранатой снова напал на сотрудников ККИ на Стародеревенской

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) встретили сопротивление во время сноса гаражей на Стародеревенской улице. Владельцы боксов мешали работе техники и рвали одежду на работниках.

«В числе оказавших сопротивление при проведении работ мужчина, который в декабре бросал в нас гранаты», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе комитета.

Собственники гаражей оскорбляли и толкали сотрудников, становились перед техникой, мешали проезду и рвали одежду сотрудников.

Как уточнили в ККИ, противоправные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

К работам по сносу гаражей на Стародеревенской улице сотрудники ККИ приступили 4 марта. Освобождать участок площадью 34 тыс. 854 кв. метра начали в декабре 2019 года. Территория будет предоставлена а ЗАО «Таурас-Феникс» для реализации инвестиционного проекта по созданию предприятия по производству фасовочно-упаковочного оборудования.

Напомним, 2 декабря начался снос более 900 нелегальных гаражей кооператива «Петроградец 4» на Стародеревенской улице. Владельцы гаражей противостояли демонтажу оружие, один из них принес свето-шумовые гранаты.