Петербуржца судят за кражи элитного шотландского виски из «Ароматного мира»

Петербуржца судят за кражи элитного шотландского виски из &#171;Ароматного мира&#187;
Петербуржца судят за кражи из "Ароматного мира". Фото: Google Maps

Житель Петербурга предстанет перед Фрунзенским районным судом. Его обвиняют в кражах элитного шотландского виски и коньяка из магазина «Ароматный мир».

Как полагает следствие, мужчина похищал дорогостоящий алкоголь из магазина, а позже продавал его на улице. Деньги он тратил на собственные нужды.

«Общая сумма ущерба составила более 63 тыс. рублей, из которых 25 тыс. рублей возмещено обвиняемым», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «кража». Обвинительный акт утвержден. Материалы дела направлены во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали юриста, подозреваемого в краже 15 млн рублей. Деньги принадлежали 37-летнему бизнесмену. Похищены они были из офиса бизнес-центра на улице Марата.

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