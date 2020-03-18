Ученые озвучили наиболее подверженную риску коронавируса группу крови

Ученые озвучили наиболее подверженную риску коронавируса группу крови
Восприимчивость коронавируса связана с группой крови, однако это не значит, что все обладатели II группы крови переносят заболевание тяжелее других. Фото: pixabay.com

Специалисты установили, что обладатели II группы крови более подвержены риску заболеть коронавирусом, нежели другие люди.

К такому выводу пришла группа китайских ученых, проводивших целевое исследование. В качестве эксперимента медики проверили группу крови 2173 зараженных COVID-19 из больниц Уханя и Шэньчжэня. Из взятых образцов крови 206 принадлежали умершим от коронавируса людям.

Согласно результатам, среди пациентов Уханьского госпиталя большее число зараженных (37,75%) имеют II группу крови. При этом I группа крови составляет 25,80%, III — 26,42%, а IV — 10,03% от общего числа больных. Аналогичные результаты показали исследования в других медицинских учреждениях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что досрочную сдачу ЕГЭ, вероятно, перенесут из-за пандемии коронавируса.

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