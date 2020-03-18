В среду в Петербурге будет тепло, но дождливо

В среду в Петербурге будет тепло, но дождливо
В Петербурге ожидается дождь. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Также, в городе местами прогнозируется усиление ветра. Его порывы сегодня, 18 марта, могут составлять от 7 до 12 метров секунду. Сам он будет юго-западным и западным. Об этом сообщает ФГБУ Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дождь, без которого сложно представить город на Неве, начнется во второй половине дня и продолжится до ночи.

Столбики термометра днем поднимутся до значений от +5 до +7 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Несмотря на то, что погода будет не самой приятной, опасности она не представит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. Жителей города уже вряд ли что-то удивит. Но синоптики уверяют, что холодного лета из-за теплой зимы ждать не стоит. Лето в этом году может оказаться даже теплее нормы.

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