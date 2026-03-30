В апреле социальные пенсии россиян проиндексируют на 6,8%

С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8%. Повышение коснется 4,3 миллиона граждан, включая инвалидов, детей-инвалидов, жителей блокадного Ленинграда.

Индексация на 6,8% затронет граждан, не имеющих необходимого стажа для страховой пенсии или вовсе не работавших. На тот же уровень вырастут выплаты военнослужащим срочной службы, участникам Великой Отечественной, жителям блокадных городов, космонавтам, летчикам-испытателям и пострадавшим от техногенных катастроф. Изменения затронут около 4,3 миллиона человек.

Также в апреле правительство будет присваивать статус национальных медицинских исследовательских центров. Кабмин определит критерии отбора, правила работы и основания для лишения статуса, сообщает «ФедералПресс».

Кроме того, Центробанк усилит контроль за сервисами рассрочки. Теперь компании обязаны предоставлять финансовую отчетность. Запрещено устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. Покупатель не должен платить больше из-за выбора рассрочки. Размер начислений по краткосрочным займам снизят со 130 до 100%.

С 15 апреля будет введен особый правовой статус для иностранцев, представляющих интерес для России. Он коснется ученых, спортсменов, талантливых студентов и других профессионалов. Для них и их семей предусмотрен упрощенный порядок получения вида на жительство.

Среди других нововведений можно выделить разрешение на заселение в гостиницы по данным из цифровых сервисов, новые правила обращения с изъятым метанолом, а также возможность возвращения на службу сотрудников уголовно-исполнительной системы после ранения с учетом состояния здоровья.