Прокуратура требует 300 тысяч рублей за падение пенсионерки на тротуаре

В Санкт-Петербурге Прокуратура требует взыскать 300 тысяч рублей компенсации морального вреда с дорожной службы за падение пенсионерки на наледи. Женщина получила перелом бедра и проходит реабилитацию после операции.

Сотрудники прокуратуры Кировского района требует взыскать с управляющей организации 300 тысяч рублей в пользу 66-летней жительницы за моральный вред после падения на наледи.

Дело в том, что 12 января 2026 года женщина поскользнулась около на Новоовсянниковской улице по пути на работу. Коллега помогла ей добраться до медицинского учреждения, где врачи диагностировали у пострадавшей закрытый перелом шейки левой бедренной кости со смещением. Пожилая женщина прошла операцию, лечение и продолжает реабилитацию. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Прокуратура установила, что причиной инцидента стала ненадлежащая уборка тротуара от снега и наледи СПб ГБУ «Юго-западное управление региональных дорог и благоустройства». Прокурор Кировского района подал иск в суд о взыскании компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Дело находится на рассмотрении.