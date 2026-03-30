За 2025 год число застрахованных петербуржцев выросло на 50 тысяч человек

Александра Лошенкова
Фото: Мойка78

В Санкт-Петербурге за 2025 год число застрахованных по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) увеличилось на 50 тысяч человек.

Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец подчеркнул, что число застрахованных в городе растет. По сравнению с прошлым годом оно увеличилось примерно на 50 тысяч человек. Подушевой норматив на текущий год составляет около 29 тысяч рублей, что на 20% выше, чем в других регионах, не считая Москвы.

Доходы фонда за 2025 год исполнены на 100,8%. Это позволяет медицинским организациям оказывать помощь большему числу пациентов, добавил Лисовец. По его словам, основными источниками средств ОМС являются страховые взносы работодателей за работающих граждан, а также платежи региональных властей за неработающих. Субвенция из федерального фонда на 2026 год составляет около 161 миллиарда рублей.

Лисовец в беседе с «Петербургским дневником» напомнил, что Северная столица дополнительно выделяет около 20 миллиардов рублей на высокотехнологичную помощь, реабилитацию, скорую помощь и увеличение тарифов. Кроме того, в бюджет поступают средства за оказание медицинской помощи жителям других регионов.

Напомним, что в 2026 году в систему ОМС включили новые виды высокотехнологичной помощи. Речь идет о бариатрической хирургии и о фотодинамической терапии в онкологии.

В Соцфонде рассказали о контроле за автоматическим перерасчетом пенсий

Представители Социального фонда России сообщил, что перерасчет пенсий делают автоматически при выявлении выгодных условий. Специалисты сами собирают документы, а система контроля исключает массовые ошибки.В России пенсии пересчитывают автоматически, если появляются выгодные варианты учета стажа или заработка. Обращаться с заявлением пенсионеру не требуется. Сотрудники Соцфонда сами запрашивают документы и проводят перерасчет.В стране действует многоуровневая система контроля, которая не допускает массовых ошибок при назначении выплат. Каждое обращение проверяется на всех уровнях, а именно от клиентских служб до контрольно-ревизионных подразделений. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда России. Особенно тщательно в фонде проверяют периоды работы до 2002 года, так как данные за это время могли частично не сохраниться. С 2019 по 2025 год специалисты изучили больше 40 миллионов выплатных дел, а свыше 1,2 миллиона...
За несколько часов до концерта Долиной не продали половину билетов

Одна из зрителей московского концерта Ларисы Долиной рассказала, что за несколько часов до выступления певицы не было продано половины билетов, однако к началу концерта зал оказался полным.На выступление певицы 26 марта в московском баре за несколько часов до начала не было продано половины билетов, но к выходу артистки на сцену зал оказался полным. Об этом рассказала одна из посетителей мероприятия в беседе с «Газетой.Ru».Из-за скандала вокруг Долиной ей было неуютно идти на концерт, однако выступление понравилось. Публика встречала певицу тепло, дарили много цветов.Ранее часть СМИ сообщили о низком спросе на выступление и дорогих билетах. Также появлялась информация о возможной отмене шоу из‑за плохих продаж.Напомним, что Лариса Долина попала в скандал в 2024 году. Именно тогда артистка стала жертвой мошенников...
