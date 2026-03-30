За 2025 год число застрахованных петербуржцев выросло на 50 тысяч человек

В Санкт-Петербурге за 2025 год число застрахованных по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) увеличилось на 50 тысяч человек.

Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец подчеркнул, что число застрахованных в городе растет. По сравнению с прошлым годом оно увеличилось примерно на 50 тысяч человек. Подушевой норматив на текущий год составляет около 29 тысяч рублей, что на 20% выше, чем в других регионах, не считая Москвы.

Доходы фонда за 2025 год исполнены на 100,8%. Это позволяет медицинским организациям оказывать помощь большему числу пациентов, добавил Лисовец. По его словам, основными источниками средств ОМС являются страховые взносы работодателей за работающих граждан, а также платежи региональных властей за неработающих. Субвенция из федерального фонда на 2026 год составляет около 161 миллиарда рублей.

Лисовец в беседе с «Петербургским дневником» напомнил, что Северная столица дополнительно выделяет около 20 миллиардов рублей на высокотехнологичную помощь, реабилитацию, скорую помощь и увеличение тарифов. Кроме того, в бюджет поступают средства за оказание медицинской помощи жителям других регионов.

Напомним, что в 2026 году в систему ОМС включили новые виды высокотехнологичной помощи. Речь идет о бариатрической хирургии и о фотодинамической терапии в онкологии.