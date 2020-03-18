Пассажиров «Аллегро», прибывшего с опозданием, развезли домой на автобусах

В ночь с 17 на 18 марта поезд прибыл в Петербург с опозданием. В связи с этим, была организована развозка пассажиров в различные районы города. Для этих целей специально было выделено два автобуса. Об это сообщает пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Напомним, из-за закрытия границ железнодорожные перевозки между Россией и Финляндии будут временно приостановлены. Данные меры вызваны активным распространение коронавирусной инфекции по всему миру.

Последний поезд отправится из Хельсинки в Петербург, сегодня, 18 марта, в 19:00. Из города на Неве в столицу Финляндии последний поезд уедет в 20:30.

Также, вчера, 17 марта, в Финляндию отправился последний автобус Lux Express.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербуржцы массово едут в Финляндию перед закрытием границы. С 18 марта страны Евросоюза закрывают свои границы для жителей стран, не входящих в союз.