Петербуржцы массово едут в Финляндию перед закрытием границы

Многие жители Северной столицы поехали в Финляндию в последний день перед закрытием границы с Евросоюзом.

Как сообщает АБН, в туристическом автобусе, который направляется из Петербурга в финскую Лаппеенранту, после отправления с площади Восстания оказались свободными всего три места. Однако отметим, что автобус также остановится около станции метро «Черная речка», где заберет оставшихся пассажиров.

На самой границе с Финляндией ситуация с пробками довольно легкая. Согласно данным с сервиса «На границе.Ру», самые большие пробки собираются на пункте пропуска Брусничное — водители ждут своей очереди полчаса. Небольшая пробка была и в Торфяновке — 17 минут. Остальные пункты свободны.

«Никого, вообще никого… Такого еще не было. За 4 мин обе границы», — написал пользователь, который проезжал через Светогорск.

Напомним, что с 18 марта страны Евросоюза закрывают свои границы для стран, которые не входят в союз. Запрет на въезд снимут не менее, чем через 30 дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МИД Финляндии предупредил финнов о проверках на границе с Петербургом.