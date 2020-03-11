МИД Финляндии предупредил финнов о проверках на границе с Петербургом

МИД Финляндии предупредил финнов о проверках на границе с Петербургом
Тем не менее, запрещать поездки в Россию пока не собираются. Фото: pixabay.com

При туристических поездках в Россию у жителей Финляндии будут проверять состояние здоровья. Однако воздержаться от путешествий пока не рекомендуют.

В среду, 11 марта, в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге отметили, что на данный момент город контролирует ситуацию с коронавирусом и не представляет опасности для финских граждан. Тем не менее, подчеркнули в ведомстве, в любой момент все может измениться.

На сегодняшний день в Северной столицы зафиксировано лишь два случая заболевания новым штаммом опасной вирусной инфекции. В целом по России зараженных — 17 человек, в то время как в Финляндии насчитывается 58 людей, подхвативших коронавирус.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению ученых, коронавирус может стать хроническим заболеванием. Точное подтверждение этому пока не дано, одна есть основания полагать, что вирус может вернуться в организм, если иммунитет не победил его.

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