Ремонт затвора петербургской дамбы продлится два месяца

Ремонт затвора петербургской дамбы продлится два месяца
Строительство дамбы велось с 1979 по 2011 год. Фото: Дирекция КЗС

Сегодня, 18 марта, начнутся ремонтные работы плоского затвора судопропускного сооружения C-2. Ремонт состоится согласно планам. Работы продлятся до 20 мая 2020 года. Данное мероприятие согласовано со службой капитана Большого порта города на Неве. Об этом сообщает дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга.

На движение транспортных средств и перемещение судов работы не повлияют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что солнце в Петербурге светило 37 часов в феврале. Ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева подвела итоги зимы и рассказала, что коммунальным службам в этом году было сравнительно легко. Сложности же настигли работников дамбы. Только в одном феврале из-за угрозы наводнения ее пришлось закрывать четыре раза. Во всех случаях дамба с успехом спасала город.

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