В Петергофе за ночную продажу спиртного предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч

В Петербурге прокуратура Петродворцового района проверила соблюдение законов о продаже спиртным.

Сотрудники наведались в магазин «Пивная №1», расположенный в Петергофе, по адресу улице Чебышевская, д.1 корпус 1. В ходе проверки выяснилось, что там торговали крепкими напитками в ночное время суток.

Как сообщили на сайте надзорного органа, за нарушение правил реализации спиртного предусмотрена административная ответственность. Теперь владельцу предстоит выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка лишилась свободы после смертельного ДТП на Шпалерной. Трагедия случилась 2 года назад.