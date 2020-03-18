Петербурженка лишилась свободы после смертельного ДТП на Шпалерной

Дзержинский районный суд огласил приговор в отношении петербурженки, которая признана виновной в смертельном ДТП.

Все случилось 16 ноября 2018 года. Суд установил, что девушка за рулем Toyota Camry следовала по Шпалерной улице. Она двигалась от Ставропольской улицы к Кавалергардской по сухому дорожному покрытию на скорости 50 километров в час.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, автоледи, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, наехала на пешехода. В результате потерпевшего доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. Его смерть наступила в Мариинской больнице на следующий день.

Женщина полностью признала вину. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с испытательным сроком 2 года, а также с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года.

Суд взыскал с девушки в счет компенсации морального вреда в пользу двух человек по 400 тыс. рублей, в пользу еще одного — 800 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Энгельса пожилая петербурженка купила БАДы у мошенника на 205 тыс. рублей.