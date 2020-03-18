Растратившие с чужой карты 100 тысяч петербуржцы отделались «условкой»

В Петербурге Смольнинский районный суд вынес приговор по делу о мошенничестве с банковской картой. Его фигурантами стали двое мужчин, а также их соучастник, который пошел «на мировую» с потерпевшим.

Производство было начато по статье 159 УК РФ. Злоумышленники, вступив в сговор, незаконно получили доступ к банковской карте. Затем они отправились за покупками, растратив в магазинах более 100 тыс. рублей.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, злоумышленники не вводили пин-код, а просто прикладывали носитель к считывающему устройству.

Подсудимые полностью признали вину. Каждый из них получил по два года условно. Одного из них освободили прямо в зале суда. Второму же придется возместить 30 тыс. рублей потерпевшему.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти лишенная родительских прав женщина ответит перед судом за попытку получения маткапитала.