Онлайн-кинотеатры позволят людям на карантине смотреть фильмы и сериалы бесплатно

Онлайн-кинотеатры позволят людям на карантине смотреть фильмы и сериалы бесплатно
Люди на карантине смогут развлечь себя. Фото: Pixabay

Таким образом они надеются разнообразить досуг пользователей и поддержать их в сложное время.

Об этом стало известно сегодня, 18 марта. Обо всем сообщает ТАСС. Сразу несколько онлайн-кинотеатров обратились к людям на карантине, заявив, что готовы предоставить бесплатный доступ к фильмам и сериалам. Все, что нужно, это написать сообщение в специальный чат и приложить доказательства своего нахождения дома – в таком случае, человек получит подписку на две недели на Okko. В компании надеются, что пользователи проведут свободное время с пользой.

Бесплатными станут more.tv и видеосервис Wink от «Ростелекома», а ivi предлагает подписку всего за один рубль.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подопечным котокафе в Петербурге сделали тест на коронавирус. Все три организации продолжают работу в штатном режиме, а коты и кошки успешно прошли всевозможные проверки не только на коронавирусную, но и другие инфекции.

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Онлайн-кинотеатры позволят людям на карантине смотреть фильмы и сериалы бесплатно
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