Экс-бойца ММА подозревают в нескольких убийствах

По предварительным данным, он причастен к трем преступлениям.

Об этом стало известно 18 марта. Обо всем сообщает агентство AP. Бывшего бойца смешанного стиля (ММА) американца Седрика Маркса обвиняют сразу в нескольких убийствах. Во-первых, мужчину подозревают в убийстве экс-возлюбленной, которая родила спортсмену ребенка. Во-вторых, Маркс может быть причастен к смертям своей подруги и мужчины в 2019 году.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дела. Напоминаем, что Маркс ушел из спорта два года назад. За его плечами 31 победа и 28 поражений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что президент УЕФА объяснился перед Бегловым из-за переноса Евро-2020. Он подчеркнул, что проведение матчей создает реальные риски для здоровья людей, которые приезду на Евро-2020.