После ДТП с фурой на Суздальском проспекте из иномарки вырезали пассажира

В Выборгском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и фуры.

ДТП произошло в ночь на 19 марта на Суздальском проспекте. По словам очевидцев, водитель, который находился за рулем автомобиля марки Opel, не заметил припаркованную фуру и врезался в нее. Спасателям пришлось вырезать пассажирку иномарки из автомобиля.

«Судя по всему с пассажирского места Опеля кого-то вырезали. Вошли в отбойник фуры, которая справа стояла. Водитель фуры ходил нервный», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Адмиралтейском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси. Обе машины поехали на красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение.