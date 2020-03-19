После ДТП в Репино BMW улетел в кювет

Утром 19 марта в Репино произошло ДТП с участием трех иномарок.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на выезде из город. Проезжую часть не поделили водители Renault Logan, BMW и Citroen.

В результате столкновения BMW улетел в кювет, Renault остался без колеса и получил значительные вмятины на передней части, а Citroen получил небольшие вмятины и повредил фару.

«В Репино перед расширением дороги, БМВ отдыхает в кювете, Логан никуда больше без колеса не поедет , Ситроен отделался вмятинами и фарой», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Адмиралтейском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси. Обе машины поехали на красный сигнал светофора.