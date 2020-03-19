На Дыбенко остановили водителя с наркотиками в двери

В среду, 18 марта, сотрудники Госавтоинспекции решили остановить подозрительного водителя в тонированном кроссовер Hyundai.

Автомобиль притормозили днем, в 14:15, возле дома №22 по улице Дыбенко в Невском районе Северной столицы. В салоне иномарки находился подозрительного бодрый мужчина. Как выяснилось позже, у 52-летнего уроженца Азербайджана был повод находится в приподнятом настроении: в двери Hyundai правоохранители нашли свертки с гашишем.

Кроме того, как передают в управлении ГИБДД по Петербургу и области, в подлокотнике машины лежали электронные весы: вероятно, чтобы взвешивать «товар» «не отходя от кассы». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Крыленко спор между водителем и пассажиром закончился стрельбой из травматического пистолета.