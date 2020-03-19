В Петербурге мошенник лишил продавцов «Юлы» и «Авито» товаров на 90 тысяч

В Петербурге прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение в отношении мошенника, пользовавшегося доверием клиентов сайтов продаж — таких как «Юла» и «Авито». Петербуржец лишил их товаров на 90 тыс. рублей.

По данным следствия, обвиняемый нашел на «Юле» объявление о продаже необходимых ему товаров — наушники, колеса для машин — и договаривался о встрече с их владельцами, заверив, что намерен приобрести товар.

Как сообщили в прокуратуре города, на встрече мошенник создавал видимость перевода денег с принадлежащего ему электронного кошелька на банковский счет продавца. На самом деле деньги никуда не поступали, но вещи подозреваемый присваивал.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

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