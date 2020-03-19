В Петербурге мошенник лишил продавцов «Юлы» и «Авито» товаров на 90 тысяч

В Петербурге мошенник лишил продавцов &#171;Юлы&#187; и &#171;Авито&#187; товаров на 90 тысяч
Мошенник создавал видимость перевода денег. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение в отношении мошенника, пользовавшегося доверием клиентов сайтов продаж — таких как «Юла» и «Авито». Петербуржец лишил их товаров на 90 тыс. рублей.

По данным следствия, обвиняемый нашел на «Юле» объявление о продаже необходимых ему товаров — наушники, колеса для машин — и договаривался о встрече с их владельцами, заверив, что намерен приобрести товар.

Как сообщили в прокуратуре города, на встрече мошенник создавал видимость перевода денег с принадлежащего ему электронного кошелька на банковский счет продавца. На самом деле деньги никуда не поступали, но вещи подозреваемый присваивал.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадте автоледи сбила двух пешеходов на «зебре».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авито новости спб прокуратура санкт-петербурга юла
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали мошенницу, которая скрывалась от правосудия 9 лет, ...
Сотрудник кафе на ж/д станции «Царское Село» украл у начальника ...
Из Боткинской больницы выпишут несколько человек, лечившихся от коронавируса
В Павловске в результате ДТП автомобиль вылетел в кювет
Более 112 тысяч школьников Петербурга перешли на дистанционное обучение
Партия роста рекомендовала выдвинуть Шнурова на довыборы в ЗакС Петербурга
У вернувшегося из отпуска вице-губернатора Петербурга не нашли коронавирус
Горизбирком Петербурга выделит 327 млн на голосование по Конституции