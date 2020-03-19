В Кронштадте автоледи на Mazda сбила двух пешеходов на «зебре»

В Кронштадте автоледи на Mazda сбила двух пешеходов на &#171;зебре&#187;
Место ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

В Кронштадтском районе Петербурга автоледи сбила двух пешеходов. Женщины переходили пустую дорогу по «зебре».

Дорожный инцидент случился во вторник, 17 марта, на перекрестке улицы Велищинского и проспекта Ленина. Соответствующая запись появилась в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

Около девяти часов вечера 36-летняя женщина за рулем легкового авто Mazda СХ-5 сбила пешеходов на пешеходном переходе. Пострадавшие были госпитализированы с телесными повреждениями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино в канаве нашли труп с бутылками пива.

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